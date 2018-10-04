Dolar, diyabetlı çocukları vurdu

VÜCUDUNDA hiç insülin hormonu bulunmayan Tip 1 diyabet hastalarının tedavisinde kullanılan insülin pompalarının maliyeti, dolardaki manipülasyon ile tırmandı. Bir defaya mahsus alınan insülin pompası için vatandaşların cebinden çıkan para, 11 bin 600 liradan 18 bin 215 liraya çıktı. Hastaların aylık alması gereken insülin pompası aparatlarının fiyatıysa 568 liradan 900 liraya çıktı. SGK
'nın geri ödediği miktarsa, zamma rağmen aynı kaldı. Malzemelerin fiyatının 300 lirasını ödeyen SGK, kendi ödeneğinde artışa gitmeyince, tedavide kullanılan tüm malzemeleri aileler kısıtlı imkanlarıyla karşılamaya ya da pompadan vazgeçmeye başladı. Pompadan vazgeçenler, günde 15 kez çocuklarının parmaklarını iğneyle delip ölçüm yapıyor. 9 yaşındaki oğlu Mertcan'ın üç yıldır diyabet tedavisi gördüğünü söyleyen Selim Kalender, pompa ve aparatlarını almak için SGK'ya başvurduğunu, ancak fiyat artışı nedeniyle pompayı alamadığını söyledi. Kalender, "Günde 15 kez oğlumun parmaklarını delip şekerini ölçtükten sonra insülin iğnesini yapıyoruz. Bu anlarda oğlum çok acı çekiyor, parmakları zaman içerisinde yara oluyor. Oğlumun bu durumdan kurtulması için yardım istiyorum" dedi.