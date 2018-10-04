Folkart Academy’de güz dönemi başlıyor

ÖN KAYITLAR AÇILDI FOLKART Academy
'nin 2018 eğitim yılının ikinci yarısı olan Güz Dönemi için ön kayıtlar başladı. Folkart Academy'de 2018 yılı Güz Dönemi'nde 200 çocuk, 100 yetişkin olmak üzere toplam 300 kişi Tiyatro Atölyesi'nde alanında uzman ve ünlü isimlerden eğitim alacak. 60 kişi Halk Oyunları ve 60 kişi de Salon Dansları eğitimi alacak. 2018 Bahar Dönemi'nde oluşturulan Polifonik Koro'ya sınavla seçilecek 50 kişi eklenerek, eğitim alacak. Sınavla Tiyatro ve Çağdaş Dans/Bale Özel Yetenek Sınıfları'nda da eğitimler devam edecek. Tüm alanlar için başvurular, internet üzerinden folkartakademi.com adresinden yapılabilecek. Başvurular, 7 Ekim 2018 tarihinde Pazar günü sona erecek. KURA 10 EKIM'DE
TIYATRO Atölyesi'ne başvuranlar için 10 Ekim 2018 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Asıl ve yedek listeler belirlenecek. Sonuçlar 11 Ekim 2018 tarihinde internet sitesi üzerinden duyurulacak. Kurada kazanan isimler 15 Ekim-18 Ekim 2018 tarihleri arasında kayıtlarını yaptırabilecekler. İlk ders 20 Ekim'de verilecek. Eğitimler 5 hafta sürecek, 18 Kasım'da tamamlanacak. Bunun yan sıra, halk oyunları branşında zeybek eğitimi, Sosyal Latin Dansları kapsamında,salsa ve bachata kursları, Polifonik Koro eğitimleri, bale ve Çağdaş Dans ve Bale Özel Yetenek Sınıfı
'na geçtiğimiz dönem sınavı kazanarak eğitime hak kazanmış 30 kişi de çalışmalarını sürdürecek.