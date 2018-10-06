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Sarayköy’ün çehresi 4 yılda hizmetlerle değişt

Giriş Tarihi: 6.10.2018
Sarayköy’ün çehresi 4 yılda hizmetlerle değişt
SARAYKÖY 4 yılda 30 yılda yapılacak hizmetlere kavuştu. Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş'ın 4 yıl önce "Hemşehrilerimin hayallerini gerçekleştirmek için çalışacağım" sözlerinin ardından ilçede adeta bir hizmet seferberliği oluşturuldu. İlk olarak otogar yenilendi, ilçe 30 kilometrelik doğalgaz hattına kavuştu. İlçe Kültür Merkezi ve kapalı pazar yeri tamamlandı. Sarayköy halkı uzun yıllar özlemle beklediği üniversiteye kavuştu. Sarayköy Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezi'ni hayata geçirmek için İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle protokol imzaladı. İlçede alt yapı çalışmaları ile , kanalizasyon ve yağmur suyu ile içme suyu deosu yapımına başlandı. Sarayköy'de TOKİ'nin 410 konutluk projesinde sona gelindi.
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Sarayköy’ün çehresi 4 yılda hizmetlerle değişt
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