Av tutkunu ömrünü kedılerıne adadı

MANISA'NIN Yunusemre İlçesi'ne bağlı Uncubozköy Mahallesi'nde yaşayan emlak danışmanı 67 yaşındaki Mehmet Ererinç, evinin bahçesinde beslediği 40 sokak kedisine büyük bir titizlikle bakıyor. Kedileri için ayda 60 kilo mama, 3 günde bir ciğer alan Ererinç, hastalandıklarında tedav
ilerini de veterinerden aldığı ilaçlarla kendisi yapıyor. Kedilerinin neşe kaynağı olduğunu belirten Ererinç, "Arada, 'yiyemeyip, aç kalanlar olabilir' diye çoğu zaman öğün aralarında da kedileri besliyorum. Hayatta olduğu sürece değil 40, 100 kedim bile olsa bakmaya devam edeceğim" dedi. Oğluyla zaman zaman kediler yüzünden tartıştıklarını anlatan Ererinç, "Oğlum, 'Bu kendileri gönderelim' dediğinde kendisine 'Bu kedileri yok etmeniz için benim ölmem lazım' dedim. Kedilerim için herkesi karşıma alırım, ben kendimi onlara adadım" diye konuştu. NEDEN AVLIYORUM?
Hayvanlara olan sevgisinin nasıl başladığını ise Ererinç, "30 yıl önce av tutkunuydum. Av, benim için olmazsa olmazlardandı. İyi de bir avcıydım. Bir gün kendime 'Bu hayvanları neden öldürüyorum, amacım ne' diye sordum. Ama bu soruya yanıt veremedim. O günden sonra da bir daha hiç avlanmadım ve kendimi hayvanlara adamaya karar verdim" sözleriyle anlattı.