Sosyal Kooperatifler Eğitim Treni geldi

TICARET Bakanlığı tarafından sosyal kooperatif modeline yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla oluşturulan Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni, 1 Ekim'de Ankara'dan yola çıktı. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve TCDD iş birliğiyle hayata geçen projede tren, Eskişehir, Kütahya
, Balıkesir
ve Manisa
'nın ardından İzmir'deki Alsancak Garı'na geldi. Proje kapsamında 11 ili ziyaret edeceklerini belirten Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, "Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım Treni'nin İzmir'de 3 gün boyunca kalacak. İlkokul öğrencilerine yönelik kodlama eğitimi ödül bölümünü yapacağız. Ayrıca başlamış olan ve 2 gün sürecek fikir geliştirme yarışmasını tamamlayarak ödül törenini gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda 7 Ekim'de Kooperatif Şenliği düzenliyoruz, bütün tarımsal amaçlı kooperatiflerle Gündoğdu Meydanı'nda şenlik düzenleyeceğiz. Herkesi oraya bekliyoruz" dedi.