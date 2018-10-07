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Traktörün altında kalarak can verdi

Giriş Tarihi: 7.10.2018
Traktörün altında kalarak can verdi
MANISA'NIN Kula İlçesi'ne meydana gelen olayda ailesi ile birlikte il merkezinde yaşayan 17 yaşındaki Onur Sağlam, Şıhlı Mahallesi'nde bulunan akrabalarına ziyarete geldi. Bir süredir akrabalarının yanında kalan genç, traktör ile 'ne markete gitti. Sağlam, market dönüşü Şıhlı - Bayramşah Mahallesi arasındaki Altıkapılı mevkiinde traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu altında kaldı. görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, Sağlam'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yaşamını yitiren 17 yaşındaki Sağlam'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. Haberi alır almaz olay yerine gelen gencin yakınları sinir krizleri geçirdi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıld��.
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Traktörün altında kalarak can verdi
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