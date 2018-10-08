Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Geleceğin denizcileri brövelerini taktı

Geleceğin denizcileri brövelerini taktı

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Geleceğin denizcileri brövelerini taktı
Gelecegin denizcileri Dokuz 'nde düzenlenen yemin ve bröve töreninde mesleklerine ilk adımını attı. Çakabey Deniz Feneri Konferans salonunda yapılan törene Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. , Afyonkarahisar Il Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Deveci, akademisyenler, ögrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bugün, son derece özel ve pek çok insan��n imrenerek baktıgı bir meslekte ilk kariyer adımlarınızı atıyorsunuz. Bundan sonra alacagınız egitimler, üstleneceginiz sorumluluklar, getirileceginiz görevler sizlerin çok daha iyisini yapmanıza vesile olacaktır" diye konustu. Denizci yetistirmenin sanıldıgı kadar kolay olmadıgına dikkat çeken Prof. Dr. Hotar, denizcilik sektörünün egitimler konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden daha fazla yararlanmasını tavsiye etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Geleceğin denizcileri brövelerini taktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN