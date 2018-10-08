Geleceğin denizcileri brövelerini taktı

Gelecegin
denizcileri Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi
'nde düzenlenen yemin ve bröve töreninde mesleklerine ilk adımını attı. Çakabey Deniz Feneri Konferans salonunda yapılan törene Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar
, Afyonkarahisar Il Emniyet Müdürü Gürsel Yıldız, Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Deveci, akademisyenler, ögrenciler ve aileleri katıldı. Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Bugün, son derece özel ve pek çok insan��n imrenerek baktıgı bir meslekte ilk kariyer adımlarınızı atıyorsunuz. Bundan sonra alacagınız egitimler, üstleneceginiz sorumluluklar, getirileceginiz görevler sizlerin çok daha iyisini yapmanıza vesile olacaktır" diye konustu. Denizci yetistirmenin sanıldıgı kadar kolay olmadıgına dikkat çeken Prof. Dr. Hotar, denizcilik sektörünün egitimler konusunda Dokuz Eylül Üniversitesi'nden daha fazla yararlanmasını tavsiye etti.