Gönül alacağız

AK Parti İzmir
İl Başkanı Aydın Şengül
, Ödemiş Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen danışma toplantısında, makamların geçici olduğunu, amaçlarının arkalarında hoş bir sada bırakmak olduğunu belirtti. Teşkilatlarda olumsuzluklardan ve dedikodulardan kaçınılması gerektiğine işaret eden Şengül, "Bu işler bir ekip işidir. Bizler önemli olan iyi bir aile olalım. Samimi olalım, ilk önce kendimiz samimi olacağız" dedi. "İnsanlara oy almak için değil, onların gönlünü kazanmak için gitmeliyiz. İşte o zaman oy kendiliğinden gelecektir" diye konuşan Şengül, seçimlerde AK Parti bayrağını gururla dalgalandıracaklarını sözlerine ekledi. Şengül, teşkilatta motivasyonun yüksek olduğunu öne sürerek, kısır çekişmelerden kaçınılmasını istedi. Şengül, "Koşturan, alın teri döken arkadaşımızı dışarıda bırakmayacağız. Ancak siz de her şeyden önce başarıya inanacaksınız. Sokağa inince herkes CHP'li belediyelerden şikayet ediyor, vatandaş memnun değil. O zaman niye bize oy vermesinler, bizim neyimiz eksik? Partimizin kapısı herkese açık. Gelmek isteyen herkesi partimize alın, onlara görev verin. Sokağa çıktığınızda da karşınızdaki kişinin oyunu almayı düşünmeden önce gönlünü kazanmaya gayret edin. Bunu başarırsanız zaten size oy verir. Ayrıca sadece kendi adına siyaset yapanı da aranızda barındırmayın" dedi. Şengül, şöyle devam etti: İzmir'in bize ihtiyacı var. Bizim geleceğimiz, çocuklarımızın ve torunlarımızın geleceği İzmir'de. O yüzden yapacak çok işimiz var. Bir ve beraber olacağız. Olumsuzlukları bir kenara bırakıp, tek yumruk olacağız. İzmir'in söyledikleri gibi solun kalesi olmadığını, önümüzdeki seçimde onlara göstereceğiz." Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de yerel seçimlere güçlü biçimde hazırlanacaklarını belirtti.