Hazırgiyimciler İstanbul yolcusu

Ege
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hazır giyim ihracatçıları, iplik, elyaf, kumas ve aksesuar üreticilerinin yogun olarak katıldıkları Premiere Vision Istanbul Fuarı'na katılarak Avrupa ve Orta Dogu pazarında güç kazanmayı hedefledi. 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde Istanbul Kongre Merkezi'nde gerçeklesecek Premiere Vision Istanbul Fuarı'na bu sezon 3 ayrı birlikle ortak stant ile katılacaklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birligi Baskanı Burak Sertbas, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sinerjisini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.