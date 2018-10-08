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Hazırgiyimciler İstanbul yolcusu

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Hazırgiyimciler İstanbul yolcusu
li hazır giyim ihracatçıları, iplik, elyaf, kumas ve aksesuar üreticilerinin yogun olarak katıldıkları Premiere Vision Istanbul Fuarı'na katılarak Avrupa ve Orta Dogu pazarında güç kazanmayı hedefledi. 10-12 Ekim 2018 tarihlerinde Istanbul Kongre Merkezi'nde gerçeklesecek Premiere Vision Istanbul Fuarı'na bu sezon 3 ayrı birlikle ortak stant ile katılacaklarını dile getiren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birligi Baskanı Burak Sertbas, tekstil ve konfeksiyon sektörlerinin sinerjisini ortaya çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
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Hazırgiyimciler İstanbul yolcusu
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