Pazarcılar oturma eylemı yapacak

İzmir
'in
Bayraklı İlçesi'nde yıllardır kurulan ve Danıştay kararıyla kapatılan Özkanlar pazar yeri için yeni yer gösterilmemesine tepki gösteren pazarcılar, Belediye önünde uzun süreli oturma eylemi yapmaya hazırlanıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi
, Bayraklı Belediyesi
ve İzmir Valiliği ile defalarca görüşmeler yapan esnaf, İzmir'de düzenledikleri eylemler ve görüşmelerden sonuç alamayınca, minibüs ve otobüslerle yaklaşık 350 kişi yola çıkıp Ankara
'ya gitti. CHP Genel Merkezi'nin önüne giden esnaf, burada bazı milletvekilleriyle görüşmelerde bulundu. Yapılan girişimlerden bugüne kadar somut bir sonuç elde edemediklerini belirten Özkanlar Pazaryeri Platformu Sözcüsü Faysal Acar, "Artık bu işin çözülmesini istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerin sonucunda, Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemi yapmaya ve sorun çözülene kadar bu eylemi devam ettirmeye karar verdik. Son anda bir değişiklik olmazsa, 15 Ekim Pazartesi günü eylemimize başlayacağız" dedi.