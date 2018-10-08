Pınar KSK’ye ilk hafta şoku

Tahincioğlu
Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilenen kadro, teknik heyet ve büyük umutlarla başlayan Pınar Karşıyaka
, ilk hafta evinde büyük bir şok yaşadı. İç sahadaki kalesi Mustafa Kemal Atatürk
Karşıyaka Spor Salonu'nda, taraftarı önünde Tofaş'a 27 sayı farkla, 82-55 yenilen Karşıyaka, mağlubiyete üzüldü. Rakibine daha önce hazırlık maçlarında da 2 kez mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip maç sonrası parkeyi taraftarlarının protestosuyla terk etti. Karşıyaka'da özellikle toplam 1 sayı üreten uzunlar Egemen ve İlkan ile büyük umutlarla alınıp 2 sayı atan guard Walker'ın kötü performansı eleştiri topladı.