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Pınar KSK’ye ilk hafta şoku

Giriş Tarihi: 8.10.2018
Pınar KSK’ye ilk hafta şoku
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde sezona yenilenen kadro, teknik heyet ve büyük umutlarla başlayan , ilk hafta evinde büyük bir şok yaşadı. İç sahadaki kalesi Karşıyaka Spor Salonu'nda, taraftarı önünde Tofaş'a 27 sayı farkla, 82-55 yenilen Karşıyaka, mağlubiyete üzüldü. Rakibine daha önce hazırlık maçlarında da 2 kez mağlup olan yeşil-kırmızılı ekip maç sonrası parkeyi taraftarlarının protestosuyla terk etti. Karşıyaka'da özellikle toplam 1 sayı üreten uzunlar Egemen ve İlkan ile büyük umutlarla alınıp 2 sayı atan guard Walker'ın kötü performansı eleştiri topladı.
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Pınar KSK’ye ilk hafta şoku
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