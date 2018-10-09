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Hayvanlar soğukta yuvasız kalmasın

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Hayvanlar soğukta yuvasız kalmasın
İZMIR'LI iş kadını eşi Karl Hermann ve kızı İpek Emre ile gönüllülerin desteğiyle oluşturulan Mavi Kelebekler Hayvan Gönüllüleri, Kemalpaşa'nın 'nde Gülten Kardeşler tarafından zor şartlar altında, hayırseverlerin desteğiyle kurulan Köpek Barınağı'nda kardeşlere destek için Moral ve Dayanışma Günü düzenledi. Barınağı ziyaret edip, hayvan sever kardeşler için destek çağrısında bulunan Filiz Erel Tegge, Ören Beldesi'nde 100 yakın can dostuna yuva olan barınağa destek olmak için çağrı yaptı. Tegge, "Kış geldiği için endişeliyiz. Dostlarımızın güvenli ortamda kalmaları gerekiyor. Bağışlanacak padoglar ile dostlarımız evsiz kalmayacak" dedi.
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Hayvanlar soğukta yuvasız kalmasın
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