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Köy okullarına 6 günde 9 koli kitap

2. Kitap ’nda başlatılan ‘’ projesiyle, köy okullarındaki öğrenciler için 6 gün içinde 9 koli kitap toplandı

Giriş Tarihi: 9.10.2018
Köy okullarına 6 günde 9 koli kitap
MANISA'NIN en büyük kültür şöleni olarak kabul edilen 2. Kitap , anlamlı bir projeye de ev sahipliği yaptı. 'de yaşayan ve fuarda görevli olarak çalışan Gülsemin Öztürk'ün başlattığı '' etkinliğiyle, köy okullarında okuyan öğrenciler için 9 koli kitap topladı. Kitap Dostluğu Kulübü'nün gönüllü üyesi olduğunu söyleyen Öztürk, "Manisa'da Kitap Fuarı'nda çok sayıda ziyaretçinin geldiğini gördük. 10 gün süren fuarda, 'Kitap Kumbarası' etkinliğiyle iyi bir sonuç alabileceğimizi düşündüm. Daha önce de Kitap Dostluğu Kulübü'nün projelerinde rol almıştım fakat ilk defa öncülük yapma şansım oldu. Fuarı ziyaret edip kitap kumbarasını gören gönüllülerimizden de kitap bağışında bulunanlar oldu. Fuarda yardımseverlerin desteğiyle 6 günde 9 koli dolusu kitap topladık. Bu kitapları, kitap ihtiyacı olan köy okullarına teslim edeceğiz" dedi.
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Köy okullarına 6 günde 9 koli kitap
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