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, 21 sanatçıyı ağırlayacak

Giriş Tarihi: 9.10.2018
MilyonFest İzmir, 21 sanatçıyı ağırlayacak
IZMIR'DE 19, 20 ve tarihlerinde düzenlenecek " Izmir", 3 günde 21 sanatçıyı binlerce müzikseverlerle bir araya getirecek. Milyon Yapım organizasyonu ve Karsıyaka Belediyesi'nin katkılarıyla gerçeklestirilecek ve 3 gün sürecek festivalde birbirinden önemli 21 sanatçı konser verecek. Festivalde, 19 Ekim'de Sebnem Ferah, maNga, Feridun Düzagaç, , Pera, Son Feci Bisiklet, Beyefendi sahne alacak. Festivalin 2. günü olan 20 Ekim'de Athena, Selda Bagcan, Pinhani, Pamela, Niyazi Koyuncu, Anıl Piyancı, Basıbozuk konser verecek. Festivalin kapanıs günü 21 Ekim'de pazar ise, Teoman, Duman, Ceza, , Baba Zula, Can Gox, Nova Norda sahnede performanslarını sergileyecek. Festivalde günlük konserlerin biletleri 60 lira olurken, 3 günlük kombine biletler ise 130 liradan satısa sunulacak.
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MilyonFest İzmir, 21 sanatçıyı ağırlayacak
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