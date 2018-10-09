Sağlık çalışanları ingilizce öğreniyor

Deniz, kum, güneş ve jeotermal turizminin yanında kültürel zenginlikleriyle turistlerin ilgisini çeken İzmir, şimdi kamu hastaneleriyle de turizme destek olacak. Sağlık Bakanlığı, daha önce üniversite ve bazı özel sağlık kuruluşlarının sahip olduğu sağlık turizmi yetki belgesini, uygun koşulları sağlayan İzmir'deki tüm kamu hastanelerine verdi. İzmir'de ilk kez sağlık turizmi yetki belgesi alan kamu hastanelerinin çalışanlarının yurt dışından gelen hastalara daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla İngilizce öğrenmesi için harekete geçildi. Kamu hastanelerde gerekli çalışmaları tamamlayan İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile protokol imzaladı. İlk etapta 3 ayrı ilçede 200 sağlık personeline İngilizce eğitimi verilmeye başlandı.

GURUR DUYUYORUZ

Kentteki sağlık turizm olanaklarını geliştirmeyi amaçladıklarını belirten izmir il Sağlık Müdürü Bediha Salnur, "Bu çerçevede sağlık turizmi koordinasyon kurulu toplantısı düzenledik. Toplantıda tüm hastanelerimizin turizm belgesi alması konusunda bir karar çıktı. Ardından hemen çalışmalara başladık. Böylece yurt dışından gelen turistlere çok iyi sağlık hizmeti sunmuş olmanın yanında ülke ekonomisine de katkı sağlayacağız. Geçen sene 15 bin olan turist sayısını kamu hastanelerimizle beraber 40 bine taşımayı amaçlıyoruz. Bir ay içerisinde sağlık için gelen turistleri ağırlamaya hazır olacağız. Bu çerçevede hastanelerde çalışan personelimiz İngilizce de öğrenmeye başladı. İlk etapta 200 çalışanı belirledik ve onlar Halk Eğitim Merkezi koordinesinde kursa katılıyor" dedi. Salnur, yabancı hastaları Türk misafirperverliğine uygun şekilde göre ağırlayacaklarını ifade etti. Salnur, "Verdiğimiz hizmet hem kaliteli hem çok ekonomik. Bununla da gurur duyuyoruz" diye konuştu.