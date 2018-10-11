El Emeği Pazarı ile ekonomiye katkı

DENIZLI
Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından, aile bütçelerine katkı sağlamak ve boş vakitlerini verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen kadınlara yönelik açılan El Emeği
Pazarı, her geçen gün büyüyor. El Emeği Pazarında kadınlar, el işi örgüleri, çocuk elbiseleri, takı, süs eşyaları, iğne oyası, dantel, çeşitli çeyizlik ürünler ve örgü oyuncak çeşitlerinin satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Kent Konseyi El Emeği Pazarı Başkanı Ayşe Alancı, "Gönüllü olarak burada görev alarak daha çok kadınımıza ulaşıp umut aşılamaya çalışıyoruz" diye konuştu.