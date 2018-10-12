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Bigadiç’in aradığı 461 kişiden biri oldu

Giriş Tarihi: 12.10.2018
Bigadiç’in aradığı 461 kişiden biri oldu
BALIKESIR Büyükşehir Belediye meclisinde daha fazla temsil edilebilmek ve bakanlıklardan daha fazla kaynak alabilmek için 50 bin nüfusa ulaşmak isteyen ve bu konuda 461 Bigadiçli'nin geri dönmesini hedefleyen Başkanı İsmail Avcu'nun kampanyasına destek çığ gibi büyüyor. Ses sanatçısı İsmail Özkan da 461 gönüllüden birisi olacağını açıkladı. 49 bin 539 nüfusa sahip 'in Bigadiç ilçesinin 50 bin nüfusu aşması gerektiğini söyleyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu'nun çağrısına ünlü ses sanatçısından cevap geldi. 'de yaptığı programla tanınan ses sanatçısı İsmail Özkan, 461 kişiden birinin kendisi olacağını söyledi. Özkan, "Ata yurdum, baba ocağım, memleketim olan Bigadicimin 50 bin nüfusa ulaşması için 461 kişiden birisi de ben olmak istedim. Başkanımızın çağrısı üzerine bende ikametgahımı Bigadiç'e alıyorum. Bu 461 kişi niçin sizden birisi de olmasın?" dedi.
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Bigadiç’in aradığı 461 kişiden biri oldu
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