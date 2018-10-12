Destek büyüyor ülke kenetleniyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı
'nın başlattığı Enflasyonla Mücadele Programı'na Ege Bölgesi
'nde belediye ve esnaftan büyük destek geldi. Birçok sektörde yüzde 10 indirimler başladı ve artarak etiketlere yansıtılıyor. İzmir
'in Menderes İlçesi'nde bulunan EKOMAR market zincirleri de etiketleri raflara yapıştırdı. EKOMAR Genel Müdürü Hasan Karaduman, "Biz yerel perakendeciler olarak bu kampanyayı sahiplenmemiz ve desteklememiz gerekiyor. Üzerimize düşenin fazlasını yaparak tüketicilerimize ürünlerimizi ucuza sunma gayret ve çaba içindeyiz. Biz bu ülkenin esnaflarıyız. Ülkemize sahip çıkmak zorundayız. Biz enflasyonla mücadele noktasında, yerli üretime sahip çıkarak ürünlere raflarımızda daha fazla yer vererek destekliyoruz. Hükümetimizin enflasyonla mücadele programına tam destek veriyoruz" diye konuştu. SOSYAL TESIS INDIRIMI
Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, hükümetin 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı' kapsamında başlattığı yüzde 10 indirim kampanyasına, belediyenin sosyal tesislerinde de geçerli olduğunu bildirdi. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı, Eylül ayında yüzde 24.5'e ulaşan enflasyonla mücadele kapsamında asgari yüzde 10 indirim kampanyasına destek verdiklerini bildirdi. Başkan Gürlesin, "Ülkemizin ekonomisi üzerinden oynanan oyunların tamamen bertaraf edilmesi adına, hükümetimiz mücadelesini sürdürmektedir. Pamukkale Belediyesi olarak bizler de her zaman Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümetimizin destekçisi olmayı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz aylarda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD ürünlerine boykot uygulama çağrısının sonuna kadar destekçisi olmuş ve belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durdurmuştuk. Son olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı' kapsamında açıkladığı asgari yüzde 10 indirim kampanyasını da destekliyoruz ve bugünden itibaren PAKTAŞ'ın işlettiği Pamukkale Belediyesi sosyal tesislerinde yüzde 10 indirim uygulamasını başlatıyoruz" dedi. SÖZLEŞMELER TL OLDU Balıkesir
Büyükşehir Belediyesi de yürütülen kampanyaya destek verdi. Büyükşehir'in dövizle yaptığı anlaşmaların TL'ye çevrilmesi karar verildi. 2018'in sonuna kadar bedeli encümen tarafından belirlenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilen ücretlere zam yapılmaması onaylandı.