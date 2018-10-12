Engelleri çizgilerle anlattılar

182 SANATÇI KATILDI
İZMIR Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsizmir
2018 Uluslararası Kongresi" kapsamında bu yıl 3. kez düzenlenen "Engelleri Kaldıralım" konulu karikatür yarışmasına Türkiye'nin dört bir yanından 182 karikatür sanatçısı katıldı. Yarışmaya katılan 182 sanatçının toplam 334 eserin değerlendirildi. Jürinin yaptığı değerlendirmede sonucunda yarışmada çeşitli kategorilerde ilk 3'e girenler ve mansiyon ödüllerinin sahipleri belli oldu. Yarışmanın seçiçi kurulunda bulunan jüri üyeleri, farkındalık yaratan bu etkinliğin tüm Türkiye'ye örnek olmasını diledi. SELÇUK DERECEYE GIRDI
BIRINCILIK ödülünü Kürşat Zaman, ikincilik ödülünü Turkuvaz Medya çalışanı Tufan Selçuk
, üçüncülük ödülünü ise Aşkın Ayrancıoğlu aldı. Kocaeli
'den Meltem Sönmez, Edremit'ten Önder Önerbay ve Çorum'dan Erdoğan Oruç mansiyon ödülüne layık görüldü. Gençler kategorisinde birincilik ödülünü İstanbul'dan Aylin Işın kazanırken, ikincilik ödülünü İzmir'den Deva Gayretli aldı. Birinciliğin 8 bin, ikinciliğin 5 bin ve üçüncülüğün 3 bin lira ile ödüllendirildiği yarışmada, Gençler kategorisinde derece alanlar da bin lira değerinde para ödülünün sahibi oldu.