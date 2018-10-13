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Avrupa’nın en iyi makalesine ödül

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Avrupa’nın en iyi makalesine ödül
EGE Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi akademisyenleri "Cinsiyet Belirsizliği Olan Çocuk Hastalarda Hızlı Genetik Tanı" konulu bilimsel çalışmaları ile Avrupa Çocuk Endokrin Derneği () tarafından 2018 yılının "Bilim alanındaki en iyi makale" ödülüne layık görüldü. Çocuk Endokrinoloji Kongresi'nde ödül aldığı için büyük onur duyduğunu ifade eden Doç. Dr. Samim Özen, "İlk defa Türkiye'den bir ekibe ve çalışmaya ESPE tarafından bu kategoride ödül verildi ve bu konu ile ilgili ileri çalışmalarımız devam edecek" dedi.
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Avrupa’nın en iyi makalesine ödül
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