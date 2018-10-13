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Çivril’de ile yaralar sarılıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Çivril’de Sevgi Eli ile yaralar sarılıyor
DENIZLI'DE , ilçedeki ihtiyaç sahiplerine vatandaşların da katkılarıyla yardımlarını sürdürüyor. Yardımlar kapsamında Karayahşiler, Karamanlı, Savran, Kocayaka ve Çatlar mahallelerinde ihtiyaç sahiplerine hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımında bulundu. İhtiyaç sahiplerine kanalı ile her zaman yardım edileceğini belirten Çivril Belediye Başkanı Gürcan Güven, "Yapılan yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin acılarını tamamen dindirmemiz mümkün değil fakat bir nebze de olsa dertlerine derman olabilirsek ne mutlu bize. Bu ulvi görevde Çivril Belediyesi olarak destek olmaya devam edeceğiz" dedi.
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Çivril’de Sevgi Eli ile yaralar sarılıyor
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