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Edremit’te hurda araçlar toplanıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Edremit’te hurda araçlar toplanıyor
BALIKESIR'IN Edremit İlçesi'nde çeşitli nedenlerle hurdaya çıkarılmak istenen araçlar, "Ömrünü Tamamlamış Araçlar Toplama Merkezi" için çalışmaa başlatıldı. Vatandaşların çekici ve taşıyıcı masrafını minimuma indiren merkez hakkında bilgi veren Muammer Temiz "Vatandaşlarımız hurda araçlarını işlemleri sonrasında teslim etmek zorunda. Biz bundan sonra Edremit'te bu hizmeti vatandaşlarımızın yakınına getirdik. Daha önceleri bu hurda araçlar 'deki merkeze götürülüp teslim edilmek zorunda kalınıyordu. Bu merkez ile bu sorunun önüne geçildi. Vatandaşlarımıza büyük bir kolaylık sağlandı" dedi.
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Edremit’te hurda araçlar toplanıyor
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