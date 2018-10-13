Eğitim seminerleri sürüyor

İZMIR İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün geçtiğimiz yıl öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine yönelik olarak başlattığı "Mesleki Gelişim Akademisi" çalışmalarının bu ay ki ilk konukları sırası ile Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ergün Akgün, Uşak Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr. Türker Toker ve Kariyer ve Yaşam Tasarımcısı Kamil Kasacı oldu. Bu yıl da devam edecek olan Mesleki Gelişim Akademisi eğitim seminerleri hakkında konuşan İzmir
İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "İçinde bulunduğumuz zaman diliminde ve dünyada her şey sürekli değişiyor, yenileniyor. Bu sürecin en çok etkilediği alanların başında eğitim geliyor. Bu noktada biz eğitimcilerin penceremizi dünyaya açmamız gerekiyor. Kendini güncelleyen, yeni bilgiler öğrenmeye hazır, atalete savaş açan, sevgi dili ile sağlıklı iletişim kurabilen eğitimciler olmaya katkı sunacak her türlü çalışmayı gönülden destekliyoruz" dedi. FIRSAT OLARAK GÖRÜYORUZ
Yahşi, "Bu eğitimler ile kişisel ve mesleki anlamda kendimizi diri tutarken yanı sıra bu tür eğitimleri birbirimizi tanımak, daha iyi anlamak ve ortak bir vizyon oluşturmak açısından da bir fırsat olarak görüyoruz. Geleceğin dünyasına adını altın harflerle yazdıracak nesli yetiştirmenin gayretindeyiz. Hedefe giden bu yolun taşlarını birlikte döşeyeceğiz" diye konuştu.