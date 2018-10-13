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’yı tanıttı

’nın 850 milyon liraya mal olacağını belirten , kentin merkezindeki projenin ’in yeni yıldızı olacağını vurguladı

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Folkart Vega’yı tanıttı
850 MİLYON LIRA
merkezli Folkart Yapı, 850 milyon liraya mal olacak yeni projesi 'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı , biri İstanbul olmak üzere çok sayıda projeyi kusursuz tamamladıklarını, İzmir'de yaptıkları projelerin tutarının 6 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Folkart olarak geçmişten geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Sancak, "Gücümüz oranında işler yaptık. Kaynağımızı aşan işlere kalkışmadık" diye konuştu.

YÜZDE 20'SI SATILDI
Yeni projeleri Folkart Vega'yı büyük bir heyecanla tanıttığını belirten Sancak, "Folkart Vega, İzmir'in merkezinde, Alsancak ve Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında 843 konut ve rezidans ile 53 ticari birimden oluşuyor. Tam 850 milyon lira yatırım değerindeki bu çok beğeneceğinizi düşündüğünüz proje, İzmir'in yeni yıldızı olacak" dedi. Sancak, projenin 2021'de tamamlanacağını belirerek, Avrupa ve Körfez ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini ve projenin yüzde 20'sinin satıldığını ifade etti.
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Folkart Vega’yı tanıttı
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