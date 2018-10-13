Folkart Vega’yı tanıttı

850 MİLYON LIRA İzmir
merkezli Folkart Yapı, 850 milyon liraya mal olacak yeni projesi Folkart Vega
'nın tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak
, biri İstanbul olmak üzere çok sayıda projeyi kusursuz tamamladıklarını, İzmir'de yaptıkları projelerin tutarının 6 milyon lirayı geçtiğini söyledi. Folkart olarak geçmişten geleceğe emin adımlarla yürüdüklerini belirten Sancak, "Gücümüz oranında işler yaptık. Kaynağımızı aşan işlere kalkışmadık" diye konuştu. YÜZDE 20'SI SATILDI
Yeni projeleri Folkart Vega'yı büyük bir heyecanla tanıttığını belirten Sancak, "Folkart Vega, İzmir'in merkezinde, Alsancak ve Halkapınar arasında, İzmir Körfezi'nin tam karşısında 843 konut ve rezidans ile 53 ticari birimden oluşuyor. Tam 850 milyon lira yatırım değerindeki bu çok beğeneceğinizi düşündüğünüz proje, İzmir'in yeni yıldızı olacak" dedi. Sancak, projenin 2021'de tamamlanacağını belirerek, Avrupa ve Körfez ülkelerinden yoğun ilgi gördüklerini ve projenin yüzde 20'sinin satıldığını ifade etti.