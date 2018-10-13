Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hastaya 40 yıl sonra idrar yolu yapıldı

Hastaya 40 yıl sonra idrar yolu yapıldı

’de 1978 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından idrarını yapmakta zorlanan , 30’a yakın operasyon geçirdi. Okumuş, yeni açılan idrar yoluyla sağlığına kavuştu

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Hastaya 40 yıl sonra idrar yolu yapıldı
'in Buca İlçesi'nde yaşayan 'a 1978 yılında geçirdiği trafik kazasından sonra idrar yolunda daralma ve ezilme teşhisi konuldu. Okumuş, geçen 40 yılda 30'a yakın operasyon geçirdi ancak iyileşemedi. Okumuş, geçen ay Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Polikliniğine başvurdu. Doç. Dr. Tarık Yonguç tarafından muayene edilen Okumuş'a açık ameliyatla yeni idrar yolu yapılmasına karar verildi. Okumuş'un vücuduna 3,5 saat süren ve tıpta da riskli görülen bir ameliyatla yeni idrar yolu açıldı. Hastanede tedavisi devam eden Okumuş, şikayetlerinden kurtuldu ve 40 yıl önceki yaşamına döndü. Doç. Dr. Yonguç, "Hastamızın idrar yolunda 8 santimetre büyüklüğünde ciddi bir balonlaşma ve arkasında da daralma söz konusuydu. Bu balonlaşmadan yeni bir idrar yolu oluşturduk. Hastamız bundan sonra idrarını tek seferde artık rahat bir şekilde yapabilecek ve 40 yıl önceki gibi rahat bir yaşam sürebilecek" dedi. Uyguladığı tedavinin sık kullanılan bir teknik olmadığına işaret eden Yonguç, ameliyatın üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen hastasının rahat bir şekilde idrarını yapmaya başladığını sözlerine ekledi.

NORMALE DÖNDÜ
Mevlüt Okumuş da idrar yolunda yaşadığı rahatsızlıklardan dolayı yeniden sağlığına kavuşacağına inanmadığını dile getirerek, "Geçirdiğim kazadan bu yana idrarımı normal şekilde yapamıyordum. Ameliyat sonrası şimdi çok mutluyum. 40 yıl sonra yeniden doğmuş gibi oldum" ifadelerini kullandı. Safiye Okumuş da eşinin yıllardır çok sıkıntı çektiğini, ameliyatın ardından hızla sağlığına kavuştuğunu görmenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hastaya 40 yıl sonra idrar yolu yapıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN