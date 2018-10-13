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lar eserlerini ölene kadar saklıyor

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Hattatlar eserlerini ölene kadar saklıyor
İZMIR'IN tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 'kültür mirası' değerindeki eserler sergilenmeye devam ediliyor. Çarşıdaki yazıhanede hat sanatı ve kaligrafi eserlerini sergileyen İlkay Kanar(50), hat sanatıyla ilgili süregelen gelenekler hakkında bilgi verdi. ların 'kamış' adı verilen kalemleri yaparken elde ettiği yontuları, hayatları boyunca biriktirdiğini belirten Kanar, "Hattat kimse vefat ettiğinde, yontular yakılarak üzerinde ısıtılan su ile hattat yıkanır. Yanlış yapmamayı ve Allah'ın yolundan ayrılmamayı öğütler" dedi.
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Hattatlar eserlerini ölene kadar saklıyor
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