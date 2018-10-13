Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Hayvan hakları için 100 km yol katetti

Hayvan hakları için 100 km yol katetti

Giriş Tarihi: 13.10.2018
Hayvan hakları için 100 km yol katetti
'ın Burhaniye İlçesi'nde, lise öğrencileriyle buluşan dizi ve sinema oyuncusu , hayvan haklarını anlatmak için bugüne kadar 100 bin kilometre yol katederek, 750 semirer verdiğini söyledi. Şehit Hasan Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda öğrencilerle bir araya gelen oyuncu Semih İğdigül, anlattıkları ile bazen güldürdü bazen de duygulandırdı. Konferansa yoğun ilgi gösteren öğrenciler, çok yararlandıklarını anlatırken, İğdigül de sağlığı elverdiğince gezilerine devam edeceğini belirtti. İğdigül, "'yi karış karış geziyorum. Belki 100 binin üzerinde oldu katettiğim kilometre. Arabamı her yere sürüyorum. Benim arabam evim. '1+0' diyorum. Arabamda yatağım yorganım her şeyim var. Yemek aramam, yatacak yer aramam. Sadece öğrencilerimize faydalı olabilmek, hayvan hakları ile ilgili bir mücadele edebilmek adına çalışıyorum. Bugüne kadar 750'den fazla seminer oldu. Doğa Koruma ve , 2 senedir hep benim yanımdaydı. Bu çalışmalara, seminerlere ölene kadar, yani sağlığım elverdiğince devam etmek istiyorum. Bunun faydasını görüyorum" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hayvan hakları için 100 km yol katetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN