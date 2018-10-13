Kent ormanı 30 bin ağaçla cennet oldu

TÜRKIYE'NIN insan eliyle oluşturulmuş en büyük yeşil alan düzenlemeleri arasında yer alan, İnciraltı'ndaki Yenikale Burnu, geçmişte moloz yığınlarıyla kaplı bir alanken, günümüzde İzmir
'in simge mekanlarından biri haline geldi. Büyükşehir Belediyesi tarafından 2004'te rehabilite edilmeye başlanan bölge, yemyeşil bir ormana dönüşerek "İnciraltı Kent Ormanı" adını aldı. Üçkuyular İskelesi'nden Yenikale Burnu'na kadar uzanan, Kültürpark'ın 3.5 katı büyüklüğündeki alanı temizleyerek yaklaşık 30 bin ağaç diken İzmir Büyükşehir Belediyesi
, alanda gezinti, yürüyüş ve bisiklet yolları da oluşturdu. 2004'te temelleri atılan projenin olduğu bölgede 14 yıllık sürenin ardından aynı nokta ve aynı açıdan çekilen fotoğraf karesi ile ilk fotoğraf arasındaki fark oldukça dikkat çekiyor.