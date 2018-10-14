EİB’in Katar’a hedefi 1 milyar dolar ihracat

SUUDI
Arabistan'ın başını çektiği Arap ülkelerinin ablukası altındaki Katar
, ihtiyaç duyduğu birçok şeyi Türkiye'den karşılıyor. 8-10 Ekim 2018 tarihleri arasında Katar'ın Doha şehrinde düzenlenen, Türkiye Milli Katılım Organizasyonu Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen, ambargo sürecinde dostluk elini uzatan ülkelerin davetli olduğu 1. Uluslararası Ürün Fuarı'na Türkiye 26 firma ile katıldı. İki ülkenin arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin tarihin en verimli dönemini yaşadığını belirten EİB Başkan Yardımcısı Birol Celep, "Katar, 3 milyonluk bir ülke olmakla birlikte ithalatı yoğun bir ülke. Katar'a, gıda, sanayi ürünleri başta olmak üzere bu yıl 1 milyar dolar ihracat yapabilecek konuma geldik. Türkiye'nin yıllık 1 milyar dolar ihracat yaptığı ülkeler listesine Katar'ı da ekleyeceğiz. 'Uluslararası Ürün Fuarı' bizleri bu hedefe taşıyan organizasyonlar biri olacak. hracatımızdaki yüzde 85'lik artış yanında, müteahhitlik firmalarımızın Katar'da aktif olmaları gurur verici. Katar, 2022 Dünya Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Yeni yatırımlar yapacaklar, burada Türk müteahhitlerini yeni fırsatlar bekliyor. Bunun tüm sektörlere yansıması umudunu taşıyoruz" dedi.