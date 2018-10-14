Lebip Timor: Eyvah eyvah

İlk yarı bittiğinde devreye 1-0 yenik giren Karşıyaka, koskoca 45 deakikayı adeta çöpe atmıştı. Mustafa Aşan'ın cezası ile takımın orta sahası çökmüş teknik direktör Aytekin Sümbül de golcü Hakan Kuş'u kulübede kafese koyarak bir teknik arızaya çanak tuturcasına bir görüntü vardı. Hocam kaç maçtır teknik alanı ihlal edip, sağa sola koştursada takımının rakip ceza alanına girememesine bir çare üretemediğinin farkında mıydı acaba?
İkinci yarıda Battal ve 67. dakikada geç gelen Hakan hamlesi de bir işe yaramamış, bırakın gol atmayı tek pozisyon üretememenin utancıyla maçı noktaladılar. Yazının başlığı bir Ata Demirer
komedisini anımsatsa da maç bittiğinde Karşıyakalılar, büyük bir dram yaşamaktaydı. Puan cetveline bakıldığında sahasında oynadığı son iki maçı da kaybederek dibe vurmuş bir takım enkaz halinde yatıyor.