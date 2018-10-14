Öğrencilere gıda yardımı

Balıkesir
'de okuyan üniversite öğrencileri gıda ve temizlik malzemesi ihtiyaçlarını Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nin içindeki 'Genç Market'ten ücretsiz olarak temin edebilecek. Bu kapsamda hizmete giren Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'e bağlı Genç Market Projesi'nin tanıtım ve açılışı için tören düzenlendi. 10 aylık eğitim öğretim dönemi boyunca öğrencilerin Genç Market'ten ücretsiz faydalanacaklarını söyleyen AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, "Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezini 1 yıl önce faaliyete geçirdik. Burası üniversiteli öğrencilerimize hizmet veriyor ve tamamen ücretsiz. Öğrencilerimiz sabahları çorbalarını içiyorlar. Ve gün boyu çay, kahve içerek ücretsiz olarak kullanabildikleri bir yer burası. Yukarıda zengin bir kütüphanemiz var. Mescidimiz var. Burası da gerek okuma, gerek sohbet amaçlı bir yer. Hiçbir sınırlama yok. Gelebilmek için de hiçbir şart aranmıyor. Burada üniversite öğrencilerimize kuru gıda vereceğiz. Öğrenci kardeşlerimize bunları öğrenci kimlik kartlarını göstermeleri şartıyla düzenli olarak vereceğiz" dedi. KATKI SAĞLAYACAĞIZ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ise, "Buraya üniversite öğrencileri gelerek çok rahat sakin ve huzurlu bir ortamda vakit geçiriyorlar. Şimdi buraya yeni bir özellik daha geldi. Adı Genç Market. Özellikle üniversite öğrencilerimizin büyük bir kısmı evlerde kalıyor. Yemeklerini de kendileri yapıyorlar. Bizde onlara katkı sağlamak bazı ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir çalışma yaptık. Yerel yönetimler olarak ve sosyal belediyeciliğin gereği olarak bizde elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalıştık. Balıkesir'de okuyan bütün öğrenci kardeşlerimizi gençlik merkezimize ve genç marketimize davet ediyorum" dedi.