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Devlet desteğiyle patron oldu

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Devlet desteğiyle patron oldu
MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde çiftçilik yaparken a başlayan , başarı hikayesiyle dikkati çekiyor. Pek çok arkadaşı kente göç ederken köyünde kalıp çiftçilik yapmayı tercih eden Çelik'in iş yaşamı, ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı destekle değişti. Önceki yıl 560 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon 500 liralık destek alan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu tesisinden kuru domates, turşu ve közlenmiş biber ihracatına başladı. 132 kişiye iş imkanı sağlayan Hamza Çelik, geçen yıl 4 milyon liralık ihracata ulaştı.
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Devlet desteğiyle patron oldu
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