Devlet desteğiyle patron oldu

MANİSA'NIN
Saruhanlı ilçesinde çiftçilik yaparken ihracat
a başlayan Hamza Çelik
, başarı hikayesiyle dikkati çekiyor. Pek çok arkadaşı kente göç ederken köyünde kalıp çiftçilik yapmayı tercih eden Çelik'in iş yaşamı, Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan aldığı destekle değişti. Önceki yıl devletten
560 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon 500 liralık destek alan Çelik, devlet desteğiyle kurduğu tesisinden kuru domates, turşu ve közlenmiş biber ihracatına başladı. 132 kişiye iş imkanı sağlayan Hamza Çelik, geçen yıl 4 milyon liralık ihracata ulaştı.