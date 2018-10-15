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İhracatçılardan çıkarması

Egeli gıda ihracatçıları, Bakanı Pakdemirli önderliğinde pazarına çıkarma yaptı

Giriş Tarihi: 15.10.2018
İhracatçılardan rusya çıkarması
GIDA sektörü, Türkiye'nin tüm ihracatçı sektörlerinin hedef pazar olarak belirlediği tek ülke konumunda olan 'ya ihracatta yaşadığı sorunların çözümü için ve Orman Bakanı Dr. önderliğinde çıkarma yaptı. Rusya'ya 9 aylık dönemde 610 milyon dolarlık gıda ürünleri ihraç eden Türk gıda sektörü, Rusya'ya ihracatını 1 milyar dolar barajının üzerine çıkarmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin Rusya heyetinde Ege leri'ni temsilen, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Ege ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Işık ve Gürcan Şen, Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Almış ve Erkan Geyik, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi M. Ata Özdemir ve Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Denetim Kurulu Üyesi Haluk Taktak yer aldı.
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İhracatçılardan rusya çıkarması
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