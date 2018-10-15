Şengül’den turizm hamlesi teşekkürü

İZMİR'E KATKI

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yolları arasında geçtiğimiz günlerde imzalanan "Direkt Turizm Hamlesi" protokolü, İzmir'de turizmin daha da güçlenmesinin önünü açtı. Protokol kapsamında oluşturulan 2019 yılı planlaması çerçevesinde Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinin yer aldığı İzmir'de, Adnan Menderes Havalimanı'ndan 5 destinasyona 9 tarifeli yurt dışı seferi gerçekleştirilecek. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, yapılan hamlenin İzmir'deki turizmciler ile yatırımcılar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'a, İzmir'in gelişimine katkı verecek bu girişimleri için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

'EKONOMİ GELİŞECEK'

İZMİR'DE turizmin güçlenmesi için ciddi adımlar atıldığına dikkat çeken Şengül, 'Direkt Turizm Hamlesi'nin tarifeli seferlerle seyahat etmek isteyen nitelikli turist için de önem taşıdığını belirtti. İzmir'in Türkiye için her anlamda önemli bir kent olduğunu ifade eden Şengül, "Hükümetimiz, hayata geçirdiği fiziki yatırımlarla İzmir'in her alanda kalkınması için seferber oldu. İzmir'deki turizmcinin taleplerini de hep dikkate aldı, onları rahatlatacak adımlar attı. Bakanlığımız ve Türk Hava Yolları ile imzalanan protokol kapsamında yapılan hamle de bunun göstergesidir. Tarifeli uçuşlar ile hem kentimize gelen turist sayısı artacak hem de İzmir ekonomisi gelişecek" diye konuştu.