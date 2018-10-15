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Torbalı’da her mahalleye eşıt hızmet

Giriş Tarihi: 15.10.2018
Torbalı’da her mahalleye eşıt hızmet
İZMİR'DE "Her Yere Eşit Hizmet" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Torbalı Belediyesi roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı 'ye 15 bin metrekare kilit taşı, yaya kaldırımı ve aydınlatma çalışması yaptı. Tüm mahallelere eşit ve adil bir şekilde hizmet etme bilinciyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, "Yolları, alt yapı çalışması yüzünden kazılan Yeni Mahalle'de vatandaşlarımız yazın toz, kışın ise çamurdan mağdur oluyordu. Yaptığımız kilit taşı döşeme işleminin ardından Yeni Mahalle, rengarenk bir görünüm kazandı. kenarında da vatandaşlarımızın güzel vakit geçirebilmeleri için Sevgi Yolu inşa edeceğiz" dedi.
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Torbalı’da her mahalleye eşıt hızmet
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