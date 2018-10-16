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Kask kullanımı artıracak proje

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Kask kullanımı artıracak proje
TURGUTLU İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından, motosiklet sürücülerinin kask takmalarına yönelik başlatılan 'Hayatın başında, kaskın nerede?' projesinin tanıtımı bugün saat 16.00'da kortej yürüyüşüyle yapıldı.Tanıtım kapsamında Yunus ve motorize trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu motosikletliler Atatürk Bulvarı'nda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'na kadar sürüş yaptı. Protokol üyelerinin kask takarak objektiflere poz verdiği etkinlikte kazaya karışan ağır hasarlı motosikletler de sergilendi.
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Kask kullanımı artıracak proje
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