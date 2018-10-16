Pideci kardeşler cinayette azmettirici çıktı

BUGÜN NELER OLDU

geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale İlçesi'nin Gökpınar Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana gelen olayda, tek başına yaşayan ve engelli olduğu belirtilen emekli öğretmen Hamide Çavdar (61), 7 bıçak darbesiyle öldürüldü. Olayın ardından inceleme başlatan ekipler cinayet zanlısı olarak kadının kiracısı olan pideci kardeşler Hayati Y. (22), Onur Y. (19) ile yanlarında gayri resmi çalışan ve 17 yaşında olan Halil İbrahim Y. ve Mücahit A'yı gözaltına aldı.Soruşturmayı derinleştiren ekipler kan dondurucu detaylara ulaşırken, cinayetin pidece kardeşlerin yaklaşık 2 yıl önce Fatih Mahallesi'nde tuttukları ve Çavdar'a ait olan iş yeri için verdikleri 22 bin liralık teminat parası yüzünden işlendiği ortaya çıktı. Katil zanlılarının Çavdar ile balkonda karşılaştıkları ve talihsiz kadını 7 defa bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtıkları öğrenildi. Zanlıların Çavdar'ı, 2 defa vücudunun öne tarafından bıçakladıkları, 5 bıçak darbesini ise sırtına attıkları belirtildi.