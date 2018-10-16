Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

Yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

Giriş Tarihi: 16.10.2018
Yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu
GIDA ve Kimya Teknolojileri Bölümlerinin bulunduğu, 600 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü 'nın Yunusemre ilçesindeki Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son 10 gündür okul bünyesine katılan Patik isimli golden cinsi köpekle farklı bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. 10 gündür okulun adeta maskotu haline gelen 'Patik' öğrencilerin de teneffüslerde ve öğle aralarında neşe kaynağı oldu. Okul müdürü İlyas Kayaokay, "Köpek mağdur bir durumdaydı. Adını Patik koyduk. Kendisine yuva yaptık. Şu an gayet mutlu, sağlığı yerinde" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN