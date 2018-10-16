Yaralı bulunan köpek okulun maskotu oldu

GIDA
ve Kimya Teknolojileri Bölümlerinin bulunduğu, 600 öğrencinin eğitim-öğretim gördüğü Manisa
'nın Yunusemre ilçesindeki Çukurova Kimya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son 10 gündür okul bünyesine katılan Patik isimli golden cinsi köpekle farklı bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor. 10 gündür okulun adeta maskotu haline gelen 'Patik' öğrencilerin de teneffüslerde ve öğle aralarında neşe kaynağı oldu. Okul müdürü İlyas Kayaokay, "Köpek mağdur bir durumdaydı. Adını Patik koyduk. Kendisine yuva yaptık. Şu an gayet mutlu, sağlığı yerinde" dedi.