AK Partili Nasır’dan gazetecilere söz

AK
Parti İzmir
Milletvekili Necip Nasır, Ege Bölgesi'nde yayın yapan gazetelerin temsilci ve genel yayın yönetmenleriyle bir araya gelerek, sektörün sorunlarını konuştu. Nasır, gazetecilerden çözüm önerilerini dinleyerek, not aldı ve takipçi olacağının sözünü verdi. Küçük yaşlardan beri İzmir'de pek çok işte çalıştığını, İzmir ve İzmirliler'in sorunlarını çok iyi bildiğini ifade eden Necip Nasır, amacının kente faydalı olacak hizmetler üretmek olduğunun altını çizdi. "İzmir'e karşı bir sorumluluğum var" diyen Nasır, "Değerli basın kuruluşlarının temsilcileriyle burada bulunmaktan ötürü çok mutluyum. Her sektörün olduğu gibi basın sektörünün de sorunları var. Ben bu sorunların çözümü için çalışacağım ve sizlerin çözüm önerilerinin de takipçisi olacağım. Bu konuda bana düşen ne varsa yapmaya hazırım" dedi. Nasır, İzmir'de yerel basına olan finansal desteğin iş dünyası tarafından artması için İzmirde ekonominin çarklarının dönmesinin gerektiğini dile getirerek, bu konuda sorunların çözümü için İzmir ve Ankara arasında köprü görevi göreceğini de sözlerine ekledi.