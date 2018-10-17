Kuru meyve şifa dağıtıyor

BEYIN SAĞLIĞINA IYI GELIYOR ROTERDAM'DA
2005 ile 2015 yılları arasında 4 bin 213 katılımcı ile gerçekleştirilen bir gözlemsel çalışma, beyin sağlığı ile sağlıklı beslenme arasındaki bağlantıyı ortaya koydu. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) raporlarına göre; Özellikle sebzeler, meyveler, kabuklu yemişler, tam tahıllar, süt ürünleri, balık ve sınırlı miktarda şekerli içeceklerin tüketildiği bir diyet, daha büyük beyin dokusu ile ilişkili olduğu ve beyin sağlığını geliştirmeye yardımcı olduğu ortaya konuluyor. INC Türkiye Büyükelçilerinden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, beslenmede kuru meyveler
in tercih edilmesinin beyin sağlığına iyi geldiğini, demansı geciktirme potansiyelini ortaya koyduğunu dile getirdi. DAHA FAZLA TÜKETILMELI ALZHEIMER
hastalığının, çok yaygın görünen bunama türü olduğuna dikkati çeken Göksan, "Ortalama insan ömrü uzadıkça insanların Alzheimere yakalanma riski artıyor. Çok çeşitli besin ve fitokimyasallar içeren badem, fındık, ve ceviz, alzheimer hastalığının ortaya çıkmasına engel olduğu gibi bilimsel incelemeler ortaya koyuyor ki, bu ürünlerin kolesterol düşürücü, nörodejeneratif hastalıklar da dahil olmak üzere yaşlanma ile ilişkili hastalıklara iyi geliyor" dedi. 70'in üzerinde ülkeden 800'den fazla fındık ve kurutulmuş meyve sektörü şirketinin INC'ye üye olduğu bilgisini veren INC Türkiye Büyükelçisi Ahmet Bilge Göksan, INC olarak sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştirdiklerinin altını çizdi.