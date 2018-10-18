Bu fırsat kaçmaz

SEAT
markası Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. (VDF) - SEAT Finans ile yüzde 0 faizli taşıt kredi kampanyası sunuyor. Ekim ayı sonuna kadar Vosmer Otomotiv
'de geçerli olan kampanya tüm SEAT severleri bekliyor. SEAT otomobil sahibi olmak ya da otomobilini yenilemek isteyenler için uygun faiz oranları ve kredi seçenekleri sunuyor. Bu kampanya ile 30 bin TL'ye 12 ay yüzde 0'dan başlayan faiz oranlarıyla tüm Ibiza modelleri; 50 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla tüm Leon modelleri; 60 bin TL'ye 24 ay yüzde 1,49'dan başlayan faiz oranlarıyla tüm Ateca ve Arona modelleri 12-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Vosmer Otomotiv'de kullanıcılarıyla buluşuyor. Ayrıca cazip faiz oranlarının yanı sıra belirli modellerde ÖTV indirimi ve 8 bin TL'ye varan hurda teşviği avantajı da Vosmer Otomotiv'de yeni otomobil sahibi olmak isteyenleri bekliyor.