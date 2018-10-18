DEÜ’de darbe gırışımı 10 dılde anlatılacak

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Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, rektörlük girişinde yeniden oluşturdukları 15 Temmuz Şehitleri Anı Köşesi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimini ve kahraman şehitlerin hikayelerini 10 dilde anlatan çeviri yapacaklarını belirtti. Kahramanlığın anlatılıp unutturulmaması için böyle bir çalışma yaptıklarını vurgulayan Hotar, "Amacımız, ülkemizin önüne çıkarılmaya çalışılan darbe girişimini nasıl atlattığımızı bir kez daha hatırlatmak. Halkımızın aziz milletimizin günlerce nöbet tutarak verdiği destekler ve nöbet hikayelerinin görüntüleri var. O geceye ilişkin bombalamalar başta olmak üzere, kalkışmanın görüntüleri var. Bulabildiğimiz tüm dökümanlar ve gazete başlıkları var. Rektörlük binası girişinde hazırladığımız anı köşesinde, darbe girişimini, şehitlerimizin hikayelerini kulaklıkla dinleyebileceğimiz, en az 10 dilde bu konuyu anlatan çevirilerimiz olacak. Uluslarası boyutta bunu anlatacağız" dedi. Hotar, yenilenen 15 Temmuz Şehitleri Anı Köşesi'ni bir hafta önce tamamlayıp öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açtıklarını, alanın kısa süre olmasına rağmen büyük ilgi gördüğünü ifade etti.