Ege enflasyona karşı kenetlendi

Ülke genelindeki enflasyonla mücadele çerçevesinde 'İndirim Kampanyası' başlatıldı. Ege Bölgesi'nden kampanyaya büyük destek geldi. İzmir
Ticaret Odası (İZTO) ve İzmir Ticaret Borsası (İTB) 'varız' diyerek üyelerine katkıda bulunma çağrısı yaptı. Son dönemde döviz kurlarındaki olağan dışı hareketlerin etkisiyle enflasyon oranının çift hanelere çıktığını belirten İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, "Artan enflasyon hem alım gücü düşen vatandaşlarımızı, hem de artan girdi maliyetleri ve faizler nedeniyle firmalarımızı olumsuz etkilemektedir. Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Bakanımız Sayın Berat Albayrak'ın liderliğinde başlatılan Enflasyonla Mücadele Programını son derece önemli buluyor ve destekliyoruz. İnanıyorum ki, İzmir olarak gereken fedakarlığı gösterip, ülkemiz ve milletimiz için başlatılan bu iktisadi mücadele de en ön cephede yer alacağız" dedi. Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk ise, "Tüm bu sıkıntıları aşmak için, Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından hazırlanan enflasyonla mücadele programını önemli buluyor ve destekliyoruz. Sorumluluk ve görev hepimizindir" dedi. Ege İhracatçı Birlikleri'nde Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı'nda konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatta dünya pazarından yüzde 1 değil yüzde 1.5 alma hedefinde olduklarını söyledi. Türkiye'de son dönemde yaşanan olayların ihracatın önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, ihracatı arttırmanın memleket meselesi haline geldiğini dile getirdi. MAAŞINI BAĞIŞLADI
Menderes Belediyesi Hukuk İşleri Birim Amiri Hakan Tekin (36), maaşının yüzde 10'luk kısmını Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yatırdı. Devletin tüm kolluk güçleriyle kendisini koruduğunu, kolladığını, kendisinin de devleti koruyup koruması gerektiğinde bunu yapmak için bir an bile düşünmeyeceğini belirten Tekin, "Bu ülkede bir sıkıntı varsa elimizden geleni yapmak boynumuzun borcudur" dedi.