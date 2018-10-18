Ege enflasyona karşı kenetlendi Enflasyonla mücadele kapsamında İZTO ve İTB, indirim kampayasına destek verdi. Menderes Belediyesi’nin çalışanı ise maaşının yüzde 10’unu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağışladı

Giriş Tarihi: 18.10.2018