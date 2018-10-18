Kışa hazırlanın

Araç bakımı, aracınızın ömrünü uzatmak ve sürüşlerinizi her daim güvenli kılmak için yılın belirli dönemlerinde periyodik olarak gerçekleştirmeniz gereken, son derece önemli bir işlemdir. Periyodik araç bakımlarının yanı sıra, mevsim dönümlerinde de aracınızı farklı sıcaklıkların ve yol şartlarının baş gösterdiği bu yeni döneme hazırlamanız gerekir. Araçlarda kış
öncesi bakımlarının sürücülerin gözünü korkuttuğunu ancak maliyetlerin düşünüldüğü gibi yüksek olmadığını belirten uzmanlar, "Kış bakımı maliyetli bir şey değil. Ayrıca bakımlı araçla yolda kalma riskiniz azalır. Kış öncesi bakım yapılmayan araçlar daha sonra çok daha fazla maliyetli sorunlar çıkarabilir. Çünkü araçlar artık çok donanımlı. Ufak bir arızanın bile maliyeti çok yüksek olabiliyor. Onun için araçlara kış ve yaz öncesi bakım yaptırmak çok önemli" diye belirtti. ANTİFİRİZ ÖNEMLİ
Motorlu araçların soğuk havalarda yakıt, yağ ve hava filtrelerinin değiştirilmesi gerektğinin altını çizen uzmanlar, "Kış bakımı yapılan aracın yakıt ve hava filtreleri değiştiği için daha iyi hava alır, yakıt sarfiyatı düşer. A'dan Z'ye bakımdan geçirilmeli. Araçta su akışının daha iyi sağlanması için suyun dolaştığı kanalların tıkanmaması için antifriz çok önemli. Ayrıca antifriz araçta 4 mevsim olması gereken bir sıvı. Siz aracınızı hoş kullandıysanız aracınız da size mali anlamda iyi davranır. Ama eğer siz aracınıza sert davranıyorsanız aracınız da size aynı sertlikle cevap verecektir ve masraf çıkaracaktır. Kış aymevsimi öncesi bakım yaptırmazsanız trafikte aracınızda beklenmedik bir arıza yaşanabilir. Bunun önlemini bugünden almak lazım" dedi.