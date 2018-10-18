Şengül: Şeçime en hazır partiyiz

AK
Parti izmir İl Başkanı Aydın Şengül
, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili önemli önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, İzmir'de seçime en hazır parti olduklarını belirterek, "CHP koltuk sevdasına düştü. CHP'ye oy verenler hayal kırıklığı içinde ve aldatıldıklarını hissediyor. Bize belli bir mesafede duran İzmirliler, bu mesafeyi kaldırdıkları ve bize destek verdikleri taktirde, onların İzmir'e dair hayallerini birlikte gerçekleştireceğiz. İzmir, dünyanın en önemli şehirlerinden biri olmasına rağmen gerekli hizmeti tam olarak alamıyor. Hep birlikte İzmir'i dünya kenti yapacağız. Birlikte başaracağız" dedi. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, önümüzdeki hafta Özdere'de yapılacak ve seçim çalışmalarının detaylı olarak ele alınacağı "kamp" öncesinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda, İl Başkan Yardımcılarının kendi birimlerindeki faaliyetlerle ilgili hazırladığı sunumları dinleyen Şengül, "Yerel seçim öncesi gerçekleştireceğimiz buluşma, tam bir 'çalışma kampı' olacak. İl yönetimimiz ve ilçe başkanlarımız da olmak üzere yaklaşık 250 kişinin katılacağı kampımızda, seçimlere yönelik çalışmalarımızın değerlendirmesini yapacağız. İlçelerdeki arkadaşlarımızla da detaylı olarak görüşeceğiz" diye konuştu.