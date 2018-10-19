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Akademisi start aldı

Giriş Tarihi: 19.10.2018
İhracat Akademisi start aldı
TÜRKİYE'DE Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) çı kimlik kazanması ve ekonomik kalkınmanın temel araçlarından biri olan ihracatı artırmak için Ege İhracatçı Birlikleri ve BASİFED İhracat Akademisi'ni kurdu. İhracat Akademisi'nin ilk dönemi Ege İhracatçı Birlikleri'nde start aldı. İhracat Akademisi'nde ilk dersi Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Geçmiş Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Jak Galiko verdi. İhracat Akademisi'nin ilk programına katılan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Ege İhracatçı Birlikleri ve BASİFED'i bu çabalarından dolayı kutluyorum" dedi.
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İhracat Akademisi start aldı
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