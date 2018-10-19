Karşıyaka son dakikada

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3. Lig 2. Grup'ta üst üste 3 yenilgiyle son sıraya demir attıktan sonra zorlu Kızılcabölükspor deplasmanında son anlarda 2-2'lik beraberliği yakalayıp puan almayı başaran Karşıyaka
, moral tazeledi. Son 3 yılda 2 kez küme düşerek amatör kümenin eşiğine gelen Karşıyaka'nın tamamı altyapı patentli genç kadrosu, Kızılcabölük beraberliğiyle erken pes etmeyeceklerini kanıtladı. KSK'de bu yıl 3'üncü teknik direktör olarak göreve gelen Mesut Toros, kırılma noktası niteliğinde bir karşılaşma oynadıklarını söyledi.