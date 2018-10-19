Pamukkale ziyaretçi rekoru kırdı

ŞIFALI
suları ve tarihi zenginliği ile yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Pamukkale'de en çok ziyaretçinin giriş yaptığı 2014 yılı rakamına bu yıl 9 ayda yaklaşıldı. 2014'te 1 milyon 875 bin turistin ziyaret ettiği Pamukkale'ye 2015'te 1 milyon 710 bin, 2016'da 974 bin 500, 2017'de 1 milyon 524 bin kişi giriş yaptı. Geçen yılın 9 ayında 1 milyon 245 bin ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'ye, bu yılın 9 ayında ise 1 milyon 750 bin turist giriş yaptı. Denizli
Valisi Hasan Karahan, "Son yıllarda bir ziyaretçi patlaması yaşıyoruz. 2016 yılında yaşanan turizmdeki düşüş hızlı bir şekilde toparlandı. Kentin 2 milyona yaklaşan ziyaretçisi var" dedi. Denizli Turistik Otel ve İşletmecileri Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Türkiye'nin geçen yıla göre ziyaretçi sayısı bu yıl yüzde 25 civarında artarken Pamukkale bölgesi yüzde 40 artışla ülke ortalamasının çok üstünde ziyaretçi ağırladı. Bu yılki hedefimiz yaklaşık 2 milyon 200 bin civarında bir ziyaretçi" diye konuştu.