Akpınar’a şok

Karşıyaka'da kulübün 79 kongre üyesi, imza attıkları dilekçeyle CHP
'li Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar
'ın üyelikten ihraç edilmesini itedi. Yeşil-kırmızılı kongre üyeleri, Akpınar'ın Karşıyaka Spor Kulübü Tüzüğü'nün 42'nci maddesi kapsamında disiplin cezasıyla cezalandırılarak aynı maddenin C bendi gereğince kulüp üyeliğinin sona ermesini talep etti. Kongre üyelerinden Mustafa Kemal
Kaya, 79 üyenin imzaladığı dilekçeyi yönetim tarafından değerlendirilmesi için kulüp binasına teslim etti. İmza toplayan üyeler, Hüseyin Mutlu Akpınar'ın siyaset üstü olması gereken Karşıyaka'yı siyasi emellerine alet ettiğini savundu. Akpınar'ın kulübün geleceği olan Yalı'daki stat projesine sudan sebeplerle karşı çıkarak engel olduğunu, davalar açarak işin sürüncemede kalması için çabaladığını iddia eden üyeler, şehirdeki diğer statlar yükselirken Karşıkaya'nın stadı olmayan tek kulüp durumuna düştüğünü belirtti. Üyeler ayrıca Başkan Akpınar'ın çeşitli konuşmalarında taraftara hakaret ettiğini, ibra edilmiş eski yönetimleri zan altında bırakacak söylemlerde bulunduğunu da iddia etti. Talebin disiplin kuruluna sevkedilmesi bekleniyor.