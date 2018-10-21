Döviz düşüyor ama fiyatlar düşmüyor

Dolardaki yükselişi bahane ederek zam yağdıran fırsatçılar, düşüşü ise fiyatlarına yansıtmıyor. Son bir ayda yaklaşık yüzde 17.90 değer kaybeden dolar, 5.64 liraya kadar geriledi. İzmirliler, 'Dolar yükseliyor' diyerek fiyat artıranlar, doların düşmesi üzerine daha önce yaptıkları zamları geri almadığını dile getirdi. İzmirliler, döviz kurlarının yükselişiyle ürünlerine anında zam yapanların, döviz düştüğü zaman aynı hızla indirime gitmediğine dikkati çekti.

TÜKETİCİ KIZGIN

Ev hanımı 52 yaşında Nazan Nalçakan, "Doların yükselmesiyle birlikte marketlerdeki ürünlerin fiyatlarında da artış oldu. Dolar inmesine rağmen zamlı fiyatlar halen daha düşmedi. Bazı firmalar indirime gitti ama bu toplu olarak fiyatlara yansımadı. Bebek bez fiyatları hala zamlı satılıyor" dedi. İş kadını 50 yaşındaki Dilek Uzun ise, "Zaten fırsatçılar dolar yükseldiğinde fiyatlar zamla birlikte tavan yaptı. Evimize alışveriş yapmaktan kaçıyorduk. Arkasından gelen bazı firmaların uyguladığı indirimler ile nefes aldık. Ama bu fırsatçılar doların düşüşüne rağmen hala aktif şekilde çalışıyor. Buna "dur" demeleri lazım. Fiyatlar aynı seyirde devam ediyor. Zammı abarttıkça abarttılar" diye konuştu. Sosyal medyadaki yorumlardam bazıları: Doların düşmesiyle ne bebek bezinde ne de mamasında değişiklik oldu. Daha fazla fiyatlara alıyoruz. Zamcılar Türk kahvesine bile zam yaptı. Paket kahve 3 liradan 5 liraya çıktı. Neymiş dolar artmış, maliyetler artmış. Eee peki şimdi niye indirmiyorsunuz.

ÜLKÜ'DEN ÇAĞRI

Müstakil İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Başkanı Ümit Ülkü, doların yükselmesiyle ürünlerine zam yapan firmaların, doların düşüşü ardından etkin indirimler yapması gerektiğini söyledi. Ülkü, vatandaşın zam yapan kurumları adım adım takip ettiğini ve Enflasyonla Topyekün Mücadele kampanyasında yapılan indirimlerin üzerine dolar indirimi de yapılmasını talep ettiğini belirtti. Ülkü, doların 7 lirayı gördüğü dönemi fırsata çevirip elindeki hazır ürünleri zamlı fiyatla sunan firmaları vatandaşın sürekli sosyal medyadan da deşifre ettiğini ve kendilerine de şikayette bulunulduğunu söyledi.

LEZİTA'DAN DESTEK

Piliç eti pazarının en büyük markalarından biri olan, Türkiye'nin dört bir yanında ürünlerini tüketicilerle buluşturan Lezita, enflasyonla mücadele için hazırlanan programa katkıda bulunmak için harekete geçti. Abalıoğlu Grubu Gıda İş Ünitesi Genel Müdürü Mustafa Özdil, "Enflasyonla mücadeleye Lezita olarak gönülden destek veriyoruz. Tüketicilerin alım gücünü desteklemek için Lezita ürünlerine yıl sonuna kadar zam yapmayacağız ve fiyatlarda yüzde 10 indirim uygulayacağız" dedi.